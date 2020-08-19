Yem yüklü traktör devrildi: 3 yaralı
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Yem yüklü traktör devrildi: 3 yaralı

Gaziantep'te yem yüklü bir traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yem yüklü traktör devrildi: 3 yaralı
19.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:12

Gaziantep'te yem yüklü bir traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Yaylacık Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özdemir yönetimindeki 27 D 9267 plakalı hayvan yemi yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile traktörde bulunan Osman Ö. ve Bayram Ö. yaralandı.

Yaralılar kaza yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Sürücü Mustafa Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayı görerek durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber veren Yaylacık Mahalle Muhtarı Cengiz Özçetin, "Arkadaşlarımız köyden şehre yem almaya gidiyorlar. Dönüş yolunda traktör kontrolden çıkıyor ve devriliyor. Birinin durumu ağırdı diğerleri hafifti ambulans ve jandarmaya haber verdik " dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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