Yem yüklü tır devrildi, yol kapandı
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Yem yüklü tır devrildi, yol kapandı

Siverek-Viranşehir kara yolunda yem yüklü tır devrilirken kara yolu ulaşıma kapandı.

16.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:11
Yem yüklü tır devrildi, yol kapandı

Siverek-Viranşehir kara yolunda yem yüklü tır devrilirken kara yolu ulaşıma kapandı.


Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolu Çepni kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü tır devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yem çuvallarının çevreye saçıldığı kaza nedeniyle Siverek-Viranşehir kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından tırın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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