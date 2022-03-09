Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yem yüklü kamyonda 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Bursa'ya yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı. İlçe girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kasada, yemlerin arasına gizlenen 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. 240 bin pakete karşılık gelen makaronların piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Hisarcık, İnegöl, Adana, Bursa, Güncel, Haberler

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