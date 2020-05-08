Yem yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yem yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yem yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu istikametine giden Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk muayene ve tedavileri yapılan yaralılar, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kamyonda bulunanların, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu'ya bağlı köylere yem dağıtmak için geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA