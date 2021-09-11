Yem yüklü kamyon devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yem yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yem yüklü kamyon devrildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü kamyon devrildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü kamyon devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan yemler yol kenarına döküldü.

Kaza, Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 VH 956 plakalı yem yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan yemler yol kenarına döküldü. Dökülen yemler ise, çevredeki vatandaşların yardımı ile toplanıldı. - SAKARYA

Yem yüklü kamyon devrildi

Yem yüklü kamyon devrildi

Yem yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

 Gasbetmek istedikleri taksiciye korku dolu anlar yaşatmışlardı! O anların görüntüsü kamerada

Gasbetmek istedikleri taksiciye korku dolu anlar yaşatmışlardı! O anların görüntüsü kamerada

 Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu

Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Marcao Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yem yüklü kamyon devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:58:23. #1.17#