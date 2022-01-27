Yem yediği behniye sırt üstü düştü

Yem yediği behniye sırt üstü düşen tosun Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi İmriz Köyü'nde kar nedeniyle köylüler şehir merkezinde ki evlerine ya da akrabalarının yanına yerleşirken, köyde tek hane olarak kalan Uzun çifti ahırlarında hayvan beslemeye devam ediyorlar. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Alişan Uzun'a (80) ait tosun yem yediği sırada dengesini kaybederek behniye düştü. Sırt üstü düşen tosun kendi çabalarıyla behninin içinden çıkamazken, yaşlı çiftte müdahale edemedi. Yaşlı çift bu kez durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirince, acil çağrı merkezi Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini yaşlı çiftin adresine yönlendirdi. Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yol açmasıyla birlikte köye çıkarak behnide ters duran büyükbaş hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sahiplerine teslim ettiler. - DÜZCE