Yem silosundan düşen yaşlı adam öldü
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Yem silosundan düşen yaşlı adam öldü

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yem silosundan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:08
Yem silosundan düşen yaşlı adam öldü

'nin ilçesinde yem silosundan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pırpır köyünde bulunan tavuk çiftliğinde yem doldurmak için siloya çıkan Hayrettin (69) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.

Yaralanan Gür, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gür, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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