Yem karma makinesine sıkışan Suriyeli yaralandı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde besi çiftliğinde çalışan ve yem karma makinesine sıkışarak yaralanan Suriye uyruklu işçi, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde besi çiftliğinde çalışan ve yem karma makinesine sıkışarak yaralanan Suriye uyruklu işçi, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karataş Mahallesi'nde Mustafa Karaçam'a ait besi çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu işçi, iddiaya göre yem karma makinesine saman balyasını ittirdiği sırada ayağını makinenin helezonuna kaptırdı.
Çiftliktekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralanan işçi, hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş