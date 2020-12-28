Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
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Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu

28.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:09
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarındaki küçükbaş hayvan üreticileri pandemi sürecinde yem fiyatlarında yaşanan yükselişin satışları olumsuz etkilediğini belirterek, duruma çözüm bulunmasını istediler.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarındaki küçükbaş hayvan üreticileri pandemi sürecinde yem fiyatlarında yaşanan yükselişin satışları olumsuz etkilediğini belirterek, duruma çözüm bulunmasını istediler.

Korona virüs (Covit-19) pandemesi bir çok sektör de olduğu gibi besicilik sektörünü de olumsuz etkiledi. Şuhut'ta kurulan canlı hayvan pazarına küçükbaş hayvanlarını satmak için getiren besiciler yem fiyatlarından şikayet ederek, fiyatların özellikle pandemi döneminde anormal bir şekilde arttığını belirttiler. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Arif Çevrim, satışların önceki dönemlere nazaran pandemi döneminde azaldığını kaydetti. Çevrim, "Pandemi sürecinde biraz yavaş ama olana bereket. Besiciler olarak hemen hemen kafa kafaya çıkıyor para kazanamıyor gününü geçiriyoruz. Et fiyatında artış yok devlet büyüklerinden yem fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz. Yemin Türkiye'de ihracatını istiyoruz yani" dedi.

Canlı hayvanın kilogram satış fiyatı 25-25 arasında değişiyor

Bir başka besici Muhtar Arif ise, yem fiyatlarının yüksek olmaması halinde besicilerin kazanacağını anımsattı. Arif, küçükbaş hayvanlarının canlı kilogram satış fiyatının 25-26 TL'den satıldığını dile getirdi.

Cemal Usta isimli besici de fiyatların geçen yıla göre düştüğünü ancak buna rağmen satışların memnun etmediğini vurguladı. Usta, "Fiyatlar da biraz geri çekme var yem fiyatları biraz yüksek. Yani işlerin pek hayrı yok kısacası. Küçükbaş hayvan fiyatları kilo 25-25 arasında değişiyor. Damızlık koyunlar da bin 500-bin 600 lira arasında değişiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu
Yem fiyatlarındaki artık küçükbaş hayvan üreticilerini sıkıntıya soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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