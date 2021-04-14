Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
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Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvan yemlerine 1 yılda yapılan yüzde 100 oranındaki zamlar üreticileri zora soktu.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvan yemlerine 1 yılda yapılan yüzde 100 oranındaki zamlar üreticileri zora soktu.

Tarım ve hayvancılık kenti Aksaray'da hayvan üreticileri yem fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle zor günler yaşıyor. 2020 yılına kadar her yıl ciddi bir artış göstererek hayvan sayılarının arttığı kentte 2021 yılında gerileme yaşanırken, üreticiler bunun sebebinin yem fiyatları olduğunu savunuyor.

360 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı olan Aksaray'da üreticilerin tedirgin bir arayış içerisinde olduğuna dikkat çeken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, 1 yıl içerisinde yem fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yapıldığını söyledi. Bu artışın süt fiyatlarına yansımadığına dikkat çeken Kayan, nasıl ki Ulusal Süt Konseyi aracılığıyla devletin süt fiyatlarını yönettiği gibi Ulusal Yem Konseyi kurularak yem fiyatlarını da devletin yönetmesi gerektiğini kaydetti. Kayan, "Aksaray'ımızda hayvan sayıları önceki yıllara göre sürekli artış kaydetti. Tabii Aksaray'ımızdaki kaba yem hammaddelerinin Aksaray'da olması bunlara en büyük etkenlerden birisi. Ama Türkiye genelindeki yem fiyatlarının artış sebebi de bu hayvancılığı geriye doğru götürmekte. Bu ay içerisinde neredeyse 3-4 kere yeme zam geldi. Bu da üreticiyi gerçekten çok zor duruma soktu. Üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Eğer ki et fiyatları şu anda iyi olsun, belki de işletmelerin bir kısmı boşalacak. Et fiyatları da kurtarmadığı için insanlar bekliyor, sabrediyor. 'Acaba biraz daha beklesek kurtarır mı?' diye. Gerçekten üretici zor durumda. Süt fiyatları konusunda tabii ki devletimiz süt fiyatlarını revize etti ama bu revize yeme yeni gelen zamlarla üreticimizi tatmin eder durumda değil. İnşallah yeni fiyatlar açıklanır da üretici bir nebze olsun rahatlar. Üretici de ne yapacağını şaşırdı. Devletimizin vermiş olduğu desteklere rağmen üretici gerçekten çok büyük sıkıntıda, kesinlikle yem fiyatlarından dolayı. Geçen yıla kıyasladığımızda 70-79 liraya aldığımız yem şu anda tam yüzde 100 bir artış sağladı. Ama süt fiyatlarımız öyle bir artış sağlamadı maalesef. Nasıl Ulusal Süt Konseyi var ve süt fiyatlarını belirliyorsa, Ulusal Yem Konseyi oluşturularak yem fiyatlarını belirlesin. En azından ikisi arasında denge kurularak devlet tarafından belirlensin. Biz buna da razıyız" dedi. - AKSARAY

Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor
Yem fiyatlarına gelen zamlar üreticileri zora sokuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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