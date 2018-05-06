Yem Fiyatları Kura Yenik Düştü

Bu yıl 4 aylık süreçte dünya borsalarında yem fiyatlarında yüksek artışlar görüldüğünü dile getiren Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Karakuş, "Bunun yanı sıra dövizdeki artış da sektörümüzü olumsuz etkiledi.

Yem Fiyatları Kura Yenik Düştü

Bu yıl 4 aylık süreçte dünya borsalarında yem fiyatlarında yüksek artışlar görüldüğünü dile getiren Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Karakuş, "Bunun yanı sıra dövizdeki artış da sektörümüzü olumsuz etkiledi. Yem fiyatlarını yüzde 15 artırmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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