Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haberler

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

Gaziantep'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

11.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:48
Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.


Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler