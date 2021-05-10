Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor

Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayvansal üretimde temel giderlerin başında gelen kaba yem ihtiyacına yönelik açığın kapatılması yönünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bakanlık ve yerel yönetimlerle ortaklaşa yapılan projeler neticesince Kayseri'de ve özellikle Kocasinan ilçesinde yem bitkisi üretimi artış gösterdi.

Hayvansal üretimde temel giderlerin başında gelen kaba yem ihtiyacına yönelik açığın kapatılması yönünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bakanlık ve yerel yönetimlerle ortaklaşa yapılan projeler neticesince Kayseri'de ve özellikle Kocasinan ilçesinde yem bitkisi üretimi artış gösterdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ve konu sorumlusu teknik personelle birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesinde tarım ve hayvancılık yapan Seyit Ali Bulut'un aile işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kendi arazisinde ürettiği yem bitkisini kendi hayvanlarında kullandığını ve kaliteli kaba yem üretmeye çalıştığını ve bu yemi genetik değeri yüksek hayvanlarda kullanarak maksimum verim elde etmeye çalıştığını söyleyen Butul; Başta İl Müdürü Mustafa ŞAhin olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sahada kendilerine destek oldukları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

İl Müdürümüz Mustafa Şahin ise üreticinin yem bitkisi ekili arazide yaptığı incelemede; "Bölgemize adaptasyonunu tamamlamış doğru yem bitkisi karışımı ile gerek et gerek süt hayvancılığında ciddi verim artışı sağlanabilmektedir. Özellikle tek yılık yem bitkisi çeşitlerinden macar fiği veya yem bezelyesinin buğday arpa veya tritikale gibi tahıl grubu bitkilerle doğru karışımı doğru üretim metotları ile bir araya gelince bu arazide görüldüğü gibi çok kaliteli kaba yem üretilmektedir" dedi.

Üreticinin bir kısmını kendi damızlık materyalinden ürettiği bir kısmını da ithal gebe düvelerden elde etmiş olduğu buzağıların da gayet sağlıklı olduğu görülen işletme yetkililerini tebrik ederek bereketli bir sezon dileklerini iletti. - KAYSERİ

Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Tandoğan Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:28:53. #1.15#

title