Bilecik'te "Yem bitkisi üretimini geliştirme projesi" kapsamında çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlük tarafından hazırlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi iş birliğiyle merkez ve ilçelerde toplam 42 bin kilogram Macar fiği ve 12 bin 500 kilogram yonca tohumu temin edilerek, yüzde 60'ı çiftçi katkılı yüzde 40'ı İl Özel İdaresi katkılı olarak üreticilere dağıtıldığını söyledi.

İl genelinde yaklaşık 500 çiftçinin projeden faydalandığını bildiren Yoldaş, "Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden projede toplam 4 bin 200 dekar arazide yem bitkileri ekiminin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu yıl özellikle hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla yem bitkileri desteklemelerine ağırlık veriyoruz. Hayvancılıkta en büyük gider olan yem masraflarının azaltılması için yem bitkileri alanlarının arttırılması çok önemlidir." dedi.