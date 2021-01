Yem bırakmaya gittikleri ormanda yılkı atlarını görüntülediler

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Off-Road Kulübü üyeleri karlı ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için gittikleri Yaylacık Ormanı'nda yılkı atlarını görüntüledi. Kulüp üyelerinden Recep Uslu, "Yem bırakmaya gittiğimiz ormanda yaklaşık 50 at önümüze çıktı. Daha sonra ormanlık alanda koşarak, gözden kayboldu. Bu kadar kalabalık halde görmekten heyecan duyduk" dedi.

Tavşanlı ilçesinde Off- Road Kulübü üyeleri karlı ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için harekete geçti. Yanlarına aldıkları yemleri Tavşanlı ve Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Yaylacık Ormanı'na götüren üyeler, yılkı at sürüsüyle karşılaştı. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ormandaki yılkı atlarını cep telefonuyla görüntüleyen kulüp üyelerinden Recep Uslu, "Karın yağması ile yabani hayvanların bu zor şartlarda sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz için hem gezi hem de yiyecek götürmek için bölgeye gittik. Normalde daha önceleri çıktığımızda hiçbir şekilde yılkı atlarıyla karşılaşmamıştık. Bu kez atları birden karşımızda görünce biz de şaşırdık. Hepimiz bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video kaydı yaptık. Onların yiyebileceği ekmek gibi yiyecekleri çeşme kenarlarına, su kenarlarına bıraktık" dedi.

Mustafa Çürük de güzel bir tesadüfü yaşadıklarını ifade ederek, "Yabani hayvanları yemlemek için dağa çıkmıştık. Atlarla karşılaştık. Çok güzel bir duygu. Her gezide yaptığımız gibi yabani hayvanlara yem götürüyorduk. Bu hafta tek farklı olan atların denk gelmesi oldu. Dağa çıkan Off- Road ekibinden arkadaşlarımıza dağa çıkarken yanlarında yaban hayvanları için yiyecek götürmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.Yaylacık ormanlarında yaban hayatı için kış mevsimi, her sene olduğu gibi bu sene de geç de olsa çetin geçiyor. Orman işletmesi tarafından da zaman zaman yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN