Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ediliyor
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Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ediliyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulanan "Alpu Makineli Hasada Uygun Yemeklik Baklagil ve Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Alpu ilçesinde 76 çiftçiye verilen yonca tohumu için teslim töreni düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulanan "Alpu Makineli Hasada Uygun Yemeklik Baklagil ve Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Alpu ilçesinde 76 çiftçiye verilen yonca tohumu için teslim töreni düzenledi.

Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Alpu Ziraat Odası Başkanı Murat Tepe, İlçe Tarım Müdürü Cemal Sönmez Baş ve görevli teknik personellerle birlikte üreticiler katıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, törende yaptığı konuşmada, "Alpu Makineli Hasada Uygun Yemeklik Baklagil ve Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi"nin ilk ayağı olarak geçtiğimiz günlerde Alpu ilçesinde Azkan çeşidi sertifikalı nohut tohumu teslimini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Projenin ikinci ayağı olarak yonca tohumu teslimini gerçekleştireceklerini anlatan Gümüş, "Hayvancılığın da yapıldığı ilçemizde en büyük açık yem bitkileri açığıdır. Kaba yemde bunu karşılamak için ilçemize 7 bin 250 kilogram yaklaşık bin 500 dekar alana tekabül edecek şekilde Alpu merkez ilçe dahil olmak üzere 22 mahallede yonca ekimini teşvik etmek amacıyla yonca tohumunu hibe olarak dağıtıyoruz. Bu hibeden 1 tanesi kadın çiftçi olmak üzere toplamda 76 çiftçimiz yaralanacaktır. Toplam maliyeti yaklaşık 260 bin TL civarında olan bir hibe sağlamış olacağız. Yonca tek yıllık değil çok yıllık bir bitki olduğu için de ekstra dekar başına şu an 90 TL desteklememiz var. Yani bu projeyle hem tohum desteği veriyoruz hem de üzerine devlet desteği vereceğiz. 4 yıl boyunca sürecek bu projeyle Alpu ilçemize sonunda yaklaşık 540 bin TL'ye tekabül eden bir destek sağlamış olacağız." dedi.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu ise konuşmasında, "Hepinize öncelikle bu gayet verimli ve güzel projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Unutulmamalıdır ki bu bir teşvik, bundan sonraki yıllarda sizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere yonca tohumlarının dağıtılmasıyla tören sonra erdi. - ESKİŞEHİR

Yem açığını karşılamak için yonca ekimi teşvik ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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