Yellen: Yardımlar ekonominin yoluna girmesini destekleyecek
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Yellen: Yardımlar ekonominin yoluna girmesini destekleyecek

14.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:24
Yellen: Yardımlar ekonominin yoluna girmesini destekleyecek

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin, "acıyı hafifletmek ve ekonominin yeniden yoluna girmesini sağlamak" için yeterli olduğunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin, "acıyı hafifletmek ve ekonominin yeniden yoluna girmesini sağlamak" için yeterli olduğunu vurguladı.

ABC News programının sorularını yanıtlayan Yellen, 1.9 trilyon dolarlık paketin 2022'de "tam istihdama" dönüş bazlı toparlanmayı kolaylaştıracağını vurguladı ve bu kapsamda ortaya çıkacak "enflasyon riski"nin, küçük ve "yönetilebilir" olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini, ABD Kongresi'nin her iki kanadında onaylanmasının ardından hafta başlarında imzaladı.Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketini imzalamasından sonra, ABD Hazine tahvilleri getirileri  yükseldi. Biden, imçanın ardından, eyaletlere tüm ABD'li yetişkinleri 1 Mayıs'a kadar Covid-19'a karşı aşılamaya uygun hale getirmeleri talimatını vereceğini ve buna bağlı olarak, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için küçük toplantılara izin verilebileceğini açıkladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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