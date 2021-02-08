Yellen: Yardım paketi geçerse ABD 2022'de tam istihdama döner
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Yellen: Yardım paketi geçerse ABD 2022'de tam istihdama döner

08.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:57
Yellen: Yardım paketi geçerse ABD 2022'de tam istihdama döner

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleleceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleleceğini vurguladı.

CNN'in sorularını yanıtlayan Yellen, Kongre Bütçe Ofisi'nin yakınlarda yayınladığı bir analizde, ek yardımların sağlanmaması durumunda, işsizlik oranlarının yükseldiği yüksek düzeylerde daha uzun süre kalacağı uyarısı yaptı.

Yellen, yardım paketinin ABD Kongresi'nden geçmemesi durumunda, ülke genelinde işsizliğin 2025 yılına kadar yüzde 4.0'ün üzerinde kalacağına dikkat çekti.Yellen, Biden yönetiminin hazırladığı yardım paketinin, koronavirüs kaynaklı kriz karşısında tüm Amerikalılar'ın gereksinimlerine tam olarak karşılık verebilecek nitelikte olduğunu ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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