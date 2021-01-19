Yellen: ABD'de yardımlar olmazsa durgunluk daha uzun sürer
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Yellen: ABD'de yardımlar olmazsa durgunluk daha uzun sürer

19.01.2021 07:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 07:28
Yellen: ABD'de yardımlar olmazsa durgunluk daha uzun sürer

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na önerdiği Janet Yellen'in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na önerdiği Janet Yellen'in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Yellen, ABD Senatosu Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada üyelere, coronavirus krizi sürecinde önlerine gelecek finansal destek paketleri konusunda "büyük davranmaya" çağıracak.

Senato'da Yellen'in Hazine Bakanlığı onayına ilişkin toplantı, Biden'ın Başkanlığı devralmasından bir gün önce yapılmış olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2014-2018 yıllarında Başkanı olan Yellen, ABD tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı olmaya hazırlanıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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