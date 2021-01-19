Yellen: ABD'de yardımlar olmazsa durgunluk daha uzun sürer

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na önerdiği Janet Yellen'in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.