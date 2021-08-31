Yelkenlide 63 düzensiz göçmen yakalandı
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Yelkenlide 63 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenlide 63 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Belirtilen yere giden ekipler, yelkenli içerisinde Yunan adalarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Limanı'na getirildi.

Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi'ne gönderildiği bildirildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Yelkenlide 63 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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