Yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı
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Yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmenle 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmenle 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli bir teknenin durumundan şüphelendi.

Hareket halindeki tekne durdurulduktan sonra yapılan kontrollerde 63 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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