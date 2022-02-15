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Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 111 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Bekir Tosun - Oktay Çayırlı/İHA)

Yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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