"Yelkenlerimizi yenilikçi fikirlere açtık"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu "Girişimcilik Merkezi İzmir"in tarımsal girişimcilik programını tamamlayan 10 finalist ekip Demo Day etkinliğinde buluştu. Başkan Tunç Soyer, "Dünyanın değişimine yön vermek için toplumun kılcallarındaki enerjiye ve her bir düşünceye çok ihtiyacımız var. Bu nedenle yelkenlerimizi içine yenilikçi fikirleri alacak şekilde açtık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve İzmir'in katma değer yaratan dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla TÜSİAD iş birliğiyle geçen Şubat ayında Umurbey Mahallesi'nde hizmete açtığı "Girişimcilik Merkezi İzmir"in tarımsal girişimcilik programını başarıyla tamamlayan 10 finalist ekip Demo Day etkinliğinde buluştu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Baysan A. Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ile Yuvarlak Masa Üyesi Aydın Buğra İlter, Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ Ar-Ge Merkezi Direktörü Reyhan Parlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Nizam Bilgiç, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, EGİAD Yönetim Kurulu ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi Filip Minasyan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve genç girişimciler katıldı.

"Kalkınma modelimizin merkezinde yenilikçi düşünce var"

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Girişimcilik Merkezi İzmir'deki çalışmalar, şehrimizi dünyayla bütünleştirirken yerel potansiyelini doğru yöneten bir ekonomik iklim kurma hedefimizin sonucu. Çünkü İzmir'in ekonomik krizlere dirençli bir kent olması için kalkınma modelimizin merkezine yenilikçi düşünceyi koyduk" dedi.

Geleceğin rüzgarının yenilikçi fikirlerden ve girişimcilikten yana olduğunun altını önemle çizen Başkan Soyer "Dünyanın değişimine yön vermek için toplumun kılcallarındaki enerjiye ve her bir düşünceye çok ihtiyacımız var. Bu nedenle yelkenlerimizi, içine yenilikçi fikirleri alacak şekilde açtık. Gençlerin düşünceleri; dinamik, refleksleri sağlam ve zamanın ağırlık noktasını okuyabilen bir şehir olabilmek için elimizdeki en büyük kaynak. Girişimcilik Merkezimiz ise kentimizi daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan gençlerimiz için açılmış bir meydan. Tarımın ardından merkezimizin yeni girişimcilik temasını İzmir için belirlediğimiz stratejik öncelikler çerçevesinde Ocak 2022'de duyuracağız" diye konuştu.

"2022 Terra Madre Anadolu Fuarı'na güç verecek"

Girişimcilerin sunacağı iş fikirlerinin "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda İzmir Tarımı'na önemli katkılar sağlayacağını da belirten Başkan Soyer, "İzmir'in tarım ekonomisini ve refahını büyütecek. 2022 Terra Madre Anadolu Fuarı ve Cittaslow Metropol programlarımıza güç verecek" şeklinde konuştu.

Çok paydaşlı bir işbirliği

TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ise Girişimcilik Merkezi'nin birinci dönemini başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Girişimin yerelden güçlenmesi ve fikirlerin yerelden büyümesi belediyelerle işbirliği yapmak adına öncü bir iştir. Çok paydaşlı bir işbirliğini hayata geçirdik. Bu yolculuğa İzmir'de neden çıktık? Çünkü buradaki yenilikçi potansiyelin farkındayız. İzmir, Türkiye'nin en gelişmiş üçüncü girişimcilik endüstrisine sahip. Eminim ki bu çalışmalarla yükselmemiz devam edecek. Enerji, çevre, yazılım, donanım gibi ciddi çalışmalara yön vereceğiz. Yeni istihdam alanları yaratarak fikirlerimizi hayata geçiren Tunç Soyer'e ve yöneticilere çok teşekkür ederim" dedi.

Program sonrasında genç fikir üreticileri sunumlarını yaparak jüri üyelerine tanıttı.

Süreç nasıl ilerledi?

Girişimcilik Merkezi İzmir, İzmir'in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların girişimci bakış açısıyla karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüten bir kuluçka merkezi. Her yıl farklı temalarda girişimci adaylarını kabul etmeyi hedefleyen Merkez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda ilk yılın temasını "tarımsal girişimcilik" olarak belirledi. Haziran ayından beri yürütülen bu programla İzmir'de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Tarımsal Girişimcilik Programı kapsamında 69 girişimciden oluşan 27 ekibe toplam 52 saatlik temel girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 ekip (54 girişimci) ise bir sonraki aşamaya geçerek, 47 saatlik tarım ve gıda girişimciliği eğitimi almaya ve projelerini program mentorlarının desteği ile geliştirmeye hak kazandı.

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