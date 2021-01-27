Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak
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Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak

27.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:03
Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak

2021 Türkiye Şampiyonası'nın Techno Plus ve Techno 293 sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.

2021 Türkiye Şampiyonası'nın Techno Plus ve Techno 293 sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8-14 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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