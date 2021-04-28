Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım kampı, 24-29 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek
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Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım kampı, 24-29 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek

Yelkende Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım kampı, 24-29 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım kampı, 24-29 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım kampı, 24-29 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Bitez bölgesinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Onur Yalçın, Kağan Urul ve Tuğrul Albayraksaran gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

"Duygunaz Bozkaya, Miray Şakı, Naz Enis, Efe Eniz, Ada Tan, Artun Şenol, Sude Bulduk, Burak Alp Akyıldız, Melek Altunsöz, Erencan Kolburan, Ada Delfin Canpolat, Devrim Karataş, Rüya Uğurlu, Emir Mercanoğlu, Ozan Türker ve Merve Vatan"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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