Yelkende Techno Plus, Techno 293 ve 420 Sınıfı Milli Takım Kampları sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Techno Plus, Techno 293 ve 420 Sınıfı Milli Takım Kampları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Techno Plus, Techno 293 ve 420 Sınıfı Milli Takım Kampları sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Techno Plus ve Techno 293 Milli Takım Kampı, Muğla'da, antrenör Onur Yalçın, Kağan Urul ve Tuğrul Albayraksaran gözetiminde gerçekleştirildi.

420 sınıfının İzmir'de yapılan kampında ise antrenör Tayfun Erey ve Yücehan Aslan görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er