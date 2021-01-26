Yelkende Techno Plus Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Techno Plus Gelişim Kampı'nı 8-12 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenör Onur Yalçın gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er