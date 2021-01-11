Yelkende Techno 293 Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek
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Yelkende Techno 293 Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

11.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:02
Yelkende Techno 293 Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Techno 293 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Techno 293 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Onur Yalçın ve Tuğrul Albayraksaran gözetiminde gerçekleştirilecek.

Laser 4.7 Gelişim Kampı ise 25-29 Ocak tarihlerinde, Onur Derebaşı, Serkan Yapan ve Gökhan Durkal'ın antrenörlüğünde Muğla'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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