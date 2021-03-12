Yelkende tarihi olimpiyat kotası geldi
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Yelkende tarihi olimpiyat kotası geldi

12.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:49
Yelkende tarihi olimpiyat kotası geldi

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti.

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti.

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti. Dünya Şampiyonası'nda 27 ekibin yer aldığı 470 kadınlar sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) ikilisi, yarışları 22'nci sırada tamamlayarak olimpiyat kotası almaya hak kazandı.Şampiyonada Ceyla Yurtseven ve Simay Aslan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 26'ncı, Deniz Saltık ve Lalin Taşa (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 27'nci sırada yer aldı. 470 erkekler sınıfında ise Deniz Çınar ve Ateş Çınar (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 29 ekip arasında 12'nci oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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