Yelkende Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları İzmir'de yapılacak
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Yelkende Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları İzmir'de yapılacak

Yelkende Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu, 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları'nın, 26-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacağını duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları'nın, 26-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Milli Takım Seçme Yarışlarına katılması planlanan sporcularımızın seçimi kulüplerimiz inisiyatifinde bulunmakla birlikte, Kovid-19 salgını risklerini asgari seviyede tutmak için, performans seviyesi nedeniyle tecrübe kazanacağı düşünülen, gençlik sınıflarında milli takıma seçilme potansiyeline sahip sporcularla katılım sağlanması tavsiye edilmektedir." denildi.

Yarışmaya katılmak için, federasyonun web sitesinde yer alan 'Yelken bilgi sistemi' üzerinden, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Yelkende Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları İzmir'de yapılacak - Haberler Spor
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