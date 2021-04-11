Yelkende Optimist Sınıfı Çocuk Kampı, İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Sınıfı Çocuk Kampı, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Sınıfı Çocuk Kampı, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 18 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

Derin Bartan, Ariela Rutkovskaya, Ahmet Efe Çanakçı, Nil Gönen, Kaya Osman Üner, Ela Vural, Helin Alçın, Can Erden, Ege Naz Aydın, Sinan Uslu, Mehmet Akbaş, Can Gürdal, Asaf Kaan Güvenç, Toprak Acun Şenol, Berk Yalın, Mert Çakmak, Azra Mergen ve Deniz Basmacıoğlu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er