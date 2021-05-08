Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak
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Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak

Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı'nın ikincisi, 18-24 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı'nın ikincisi, 18-24 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular şunlar:

Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Irmak Süvari, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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