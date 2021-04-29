Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapıldı
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Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapıldı

Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de düzenlendi.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek gerçekleştirildi.

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampta, milli sporcular Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Firdevs Yeğin, İlayda Şen ve Defne Isabel Ramirez Zambrano yer aldı.

Kampta, deniz ve kara antrenmanlarının yanında sporculara performans testi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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