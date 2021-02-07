Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlendi
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Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlendi

07.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:55
Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlendi

Optimist Gelişim Kampı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Optimist Gelişim Kampı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan kamp, optimist branşı antrenörü Alican Selcik, Turgutreis Yelken Kulübü antrenörlerinden Mehmet Türeli ve Karşıyaka Spor Kulübü antrenörlerinden Muratcan Toyçelebi gözetiminde düzenlendi.

2021 yılı eğitim faaliyetlerinde yer alan ve yarın başlayacak Techno Plus Gelişim Kampı ise 12 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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