Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlenecek
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Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlenecek

08.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:19
Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Optimist Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Optimist Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, optimist branşı antrenörü Alican Selcik gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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