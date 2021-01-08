Yelkende Optimist Gelişim Kampı Muğla'da düzenlenecek
08.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:19
Türkiye Yelken Federasyonu, Optimist Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.
Türkiye Yelken Federasyonu, Optimist Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, optimist branşı antrenörü Alican Selcik gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er