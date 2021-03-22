Yelkende Optimist Akdeniz Bölge Kampı sona erdi
22.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:12
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen Optimist Akdeniz Bölge Kampı sona erdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen Optimist Akdeniz Bölge Kampı sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan kampın, optimist branşı antrenörleri Alican Selcik ve Gökhan Durkal gözetiminde düzenlendiği belirtildi.
İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen ve optimist bölge kamplarının ilki olma özelliği taşıyan kampın 3 gün sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu