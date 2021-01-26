Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek
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Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek

26.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:42
Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de düzenlenecek

2021 Türkiye Şampiyonası'nın optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.

2021 Türkiye Şampiyonası'nın optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Milli Takım seçme niteliğindeki yarışlar 28 Şubat- 6 Mart tarihlerinde, Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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