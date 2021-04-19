Yelkende milli takım seçme yarışları 5 sınıfta devam edecek
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Yelkende milli takım seçme yarışları 5 sınıfta devam edecek

Yelkende milli takım seçme yarışları 5 sınıfta devam edecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonunun milli takım seçme yarışları; 420, 470, Techno 293, Techno Plus ve RS: One Rüzgar Sörfü sınıflarında yarın başlayacak.

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Türkiye Yelken Federasyonunun milli takım seçme yarışları; 420, 470, Techno 293, Techno Plus ve RS: One Rüzgar Sörfü sınıflarında yarın başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek yarışların üçüncü haftasında 420 sınıfında 10 kulüpten 46, 470 sınıfında 4 kulüpten 14, Techno 293 sınıfında 13 kulüpten 113, Techno Plus sınıfında 7 kulüpten 32 ve RS: One sınıfında 5 kulüpten 11 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, 25 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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