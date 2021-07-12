Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu
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Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu

Yelkende milli kitesörfçü Ejder Ginyol İtalya'da birinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli kitesörfçü Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen 2021 Kitefoil Dünya Serisi Gizzeria Etabı'nda master kategorisinde birinciliği elde etti.

Milli kitesörfçü Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen 2021 Kitefoil Dünya Serisi Gizzeria Etabı'nda master kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Yelken Kulübü sporcusu Ejder Ginyol, İtalya'da katıldığı "2021 Kitefoil World Series Gizzeria Etabı"nı birinci tamamladı.

Organizasyonda milli kitesörfçü Ejder Ginyol, 26 Ülkeden 100 sporcunun mücadele ettiği 17 yarış sonunda master kategorisinde birinci olurken, altın grupta 21. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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