Yelkende laser standard ve radial sınıfının olimpiyat kota yarışları Portekiz'de düzenlendi
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Yelkende laser standard ve radial sınıfının olimpiyat kota yarışları Portekiz'de düzenlendi

Yelkende laser standard ve radial sınıfının olimpiyat kota yarışları Portekiz'de düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Yelkende laser standard ve laser radial sınıfının olimpiyat kota yarışları, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde gerçekleştirildi.

Yelkende laser standard ve laser radial sınıfının olimpiyat kota yarışları, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 37 ülkeden 89 yelkencinin mücadele ettiği laser radial sınıfında olimpik sporcu Ecem Güzel 12'nci oldu.

40 ülkeden 139 yelkencinin yarıştığı laser standard sınıfında ise milli sporcu Berkay Abay 47, Alp Rodopman 52 ve Yiğit Yalçın Çitak ise 70'inci sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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