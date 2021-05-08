Yelkende Laser Standard Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak
Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Standard Milli Takım Kampı, 20-26 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Standard Milli Takım Kampı, 20-26 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında yapılacak.
Antrenör Mustafa Çakır gözetimindeki kampa katılacak sporcular şunlar:
Berkay Abay, Yiğit Yalçın Çıtak, Uygar Kızılkaya, Emir Hakan Ordu, Doruk Demircan, Umut Efe Alpkoçak, Ege Ağan ve Canberk Mete
420 Sınıfı Milli Takım Kampı ise aynı şehirde 22-27 Mayıs tarihlerinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi tesislerinde, antrenör Tayfun Erey ve Yücehan Aslan gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kamp programına 420 sınıfı sporcuları, Can Ertürk-Ali Beren Adamcıl, Kuzey Kumlalı-Selin Lara Suna, Alp Namdar-Cem Gökek, Melisa Olcay-Özlem Irmak Tomak, Demir Dirik-Doruk Solmazlar, Karya Başaraner-Elis Kayra Şen ve Turgut Gündüz - Ada Fidan katılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er