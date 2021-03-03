Yelkende Laser Standard Hazırlık Kampı, Muğla'da düzenlendi

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen Laser Standard Hazırlık Kampı tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen Laser Standard Hazırlık Kampı tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde düzenlenen kampa, sporcu ve antrenörler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PCR testi yaptırarak katıldı.

Kamp, antrenörler Mustafa Çakır ve Yaşar Kabakçıoğlu gözetiminde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu