Yelkende Laser Standard Hazırlık Kampı, Muğla'da düzenlenecek
17.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:10
Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Standard Hazırlık Kampı'nı 22 Şubat-1 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.
Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Standard Hazırlık Kampı'nı 22 Şubat-1 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Mustafa Çakır ve Yaşar Kabakçıoğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er