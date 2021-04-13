Yelkende laser sınıfı milli takım seçme yarışları İzmir'de başladı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın laser sınıflarında heyecan İzmir'de başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın laser sınıflarında heyecan İzmir'de başladı.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışların ikinci haftasında, "Laser 4.7" sınıfında 34 kulüpten 104 yelkenci, "Laser Radial" sınıfında 17 kulüpten 37 yelkenci ve "Laser Standard" sınıfında 6 kulüpten 8 yelkenci mücadele ediyor.

17 Nisan Cumartesi günü tamamlanacak yarışların ardından bu kategorilerde milli takıma girecek yelkenciler belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er