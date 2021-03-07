Yelkende laser radial sınıfının olimpik hazırlık kampı Portekiz'de yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yelkende laser radial sınıfının olimpik hazırlık kampı Portekiz'de yapılacak

07.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:27
Yelkende laser radial sınıfının olimpik hazırlık kampı Portekiz'de yapılacak

Laser Radial Olimpik Hazırlık Kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.

Laser Radial Olimpik Hazırlık Kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 11-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenör Kemal Muslubaş'ın gözetimindeki kampa milli yelkenci Ecem Güzel katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Lady Gaga Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yelkende laser radial sınıfının olimpik hazırlık kampı Portekiz'de yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 09:30:30. #1.16#
title