Yelkende laser radial sınıfının olimpik hazırlık kampı Portekiz'de yapılacak
07.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:27
Laser Radial Olimpik Hazırlık Kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.
Laser Radial Olimpik Hazırlık Kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 11-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Antrenör Kemal Muslubaş'ın gözetimindeki kampa milli yelkenci Ecem Güzel katılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er