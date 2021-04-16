Yelkende Laser Radial sınıfı yarışları, Portekiz'de düzenlenecek
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Yelkende Laser Radial sınıfı yarışları, Portekiz'de düzenlenecek

Yelkende Laser Radial sınıfı yarışları, Portekiz'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial sınıfı yarışlarının Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.

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Türkiye Yelken Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial sınıfı yarışlarının Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Laser Radial Sınıfı Birliği tarafından organize edilecek yarışlar 17-26 Nisan'da yapılacak.

Kemal Muslubaş antrenörlüğünde milli yelkenci Ecem Güzel yarışlar öncesinde hazırlık kampına katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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