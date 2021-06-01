Yelkende Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım kampları sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım kampları, İzmir'de yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım kampları, İzmir'de yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre kamplar, Çeşme ilçesinde bulunan Arkas Yelken ve Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kamplarda antrenörler Onur Derebaşı, Serkan Yapan ve Tarhan Öğütçü görev aldı.

Laser 4.7 sınıfındaki kampa milli sporcular Can Veysel Kaşka, Kemal Eren Turan, Mustafacan Öztuncel, Ali Berk Birer, Tan Onat Öğütçü, Efe Güder, Efe Buğra Sönmez, Bulut Çanakçı, Bahar Alkan, Hilal Melek Pehlivanoğlu, Bilge Nur Yazıcı ve Irmak Karaorman katılırken, laser radial sınıfındaki kampta ise Umut Eyriparmak, Kemal Ege Özgün, Derin Baytur, Meriç Erdağlı, Mithat Metehan Mete, Deniz Dadaloğlu, Lara Nalbantoğlu, Zülal Alev Erkan, Deniz Dönertaş, Deniz Yücel ve Ömer Yankı Kuğu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er