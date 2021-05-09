Yelkende Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı İzmir'de yapılacak
Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı, 25-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı, 25-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında yapılacak.
Antrenör Onur Derebaşı, Serkan Yapan ve Tarhan Öğütçü gözetimindeki kampa katılacak sporcular şunlar:
Laser 4.7 : Can Veysel Kaşka, Kemal Eren Turan, Mustafacan Öztuncel, Ali Berk Birer, Tan Onat Öğütçü, Efe Güder, Efe Buğra Sönmez, Bulut Çanakçı, Bahar Alkan, Hilal Melek Pehlivanoğlu, Bilge Nur Yazıcı, Irmak Karaorman
Laser Radial: Umut Eyriparmak, Kemal Ege Özgün, Derin Baytur, Meriç Erdağlı, Mithat Metehan Mete, Deniz Dadaloğlu, Lara Nalbantoğlu, Zülal Alev Erkan, Deniz Dönertaş, Deniz Yücel, Ömer Yankı Kuğu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er