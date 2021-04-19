Yelkende Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı, 1-7 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Laser Radial Genç ve Laser 4.7 Milli Takım Kampı, 1-7 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Onur Derebaşı, Serkan Yapan ve Tarhan Öğütçü gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

Laser Radial: Umut Eyriparmak, Kemal Ege Özgün, Derin Baytur, Meriç Erdağlı, Deniz Dadaloğlu, Lara Nalbantoğlu, Zülal Alev Erkan, Deniz Dönertaş, Deniz Yücel

Laser 4.7: Can Veysel Kaşka, Kemal Eren Turan, Mustafacan Öztuncel, Ali Berk Birer, Tan Onat Öğütçü, Efe Güder, Efe Buğra Sönmez, Bulut Çanakçı, Bahar Alkan, Hilal Melek Pehlivanoğlu, Bilge Nur Yazıcı, Irmak Karaorman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er