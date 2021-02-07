Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı tamamlandı
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Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı tamamlandı

07.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:32
Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Radial Gelişim Kampı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenledi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Radial Gelişim Kampı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kamp, laser branşı antrenörü Onur Derebaşı, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Serkan Yapan, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörleri Ercan Karagün ve Gökhan Durkal gözetiminde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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